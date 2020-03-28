Россия и Саудовская Аравия не намерены идти на попятную в ценовой войне, пишет агентство Bloomberg.

В статье сообщается, что Эр-Рияд подтвердил свою неизменную позицию – власти Саудовской Аравии опровергли сообщения о переговорах с Россией.

«Между министрами энергетики Саудовской Аравии и России не было контактов по поводу увеличения числа стран в сделке ОПЕК+ или обсуждения совместного соглашения по балансировке цен на нефтяных рынков», — приводит агентство заявление Минэнерго. Саудовской Аравии

Заявление Эр-Рияда свидетельствует, что Саудовская Аравия и Россия готовы к долгой ценовой войне, несмотря на протесты членов ОПЕК, считает агентство.

«Их спор угрожает превратиться в выживание наиболее приспособленных по Дарвину, из-за которого как союзники, так и противники двух стран, включая американские сланцевые нефтяные компании, могут быть вытеснены с рынка», — пишет Bloomberg.

Minval.az