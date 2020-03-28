Чтобы защититься от пандемии коронавируса, многие люди предпочитают носить перчатки и маски, когда они идут на работу или за покупками. Но использование перчаток не только не защищает, но и способствует большему распространению вируса.

Как сообщает Report, об этом заявил турецкий профессор Ата Невзат Ялчын.

Он обосновал это тем, что перчатки мешают рукам оставаться чистыми.

«Использование перчаток повышает риск распространения вируса, если вы его где-то подхватили. Вирус на перчатках может оставаться длительный период. Перчатки — неверный способ защиты. Чтобы не заразиться вирусом, важно соблюдать личную гигиену. Перчатки должны использовать только медицинские работники. Потому что они чаще контактируют с подозрительными пациентами».

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