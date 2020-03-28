«Последние заявления содокладчиков ПАСЕ доказали, что даже в условиях нынешней глобальной угрозы они не собираются отказываться от нездоровых намерений против Азербайджана. По-видимому, их мысли поражены коронавирусом».

Об этом, комментируя заявления содокладчиков ПАСЕ Сунны Эварсдоттир, Роджера Гейла и Стефана Шеннака в отношении Азербайджана, отметил первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Гусейнли.

Он подчеркнул, что в ходе поздравления азербайджанского народа по случаю праздника Новруз президент Ильхам Алиев поздравил и оппозиционные партии, призвав их к диалогу.

«Подавляющее большинство оппозиционных партий страны, представители гражданского общества поддержали тезисы выступления президента. Очевидно, содокладчики не поняли или не захотели понимать сути выступления президента Ильхама Алиева. Глава нашего государства в эти трудные времена образцовыми действиями тесно сплочен с народом, перед лицом глобальной опасности Азербайджан принимаемыми мерами является образцом для стран самих содокладчиков. Это ценится во всем мире и ставится в пример соответствующими международными организациями», – передает слова Гусейнли Репорт.

«Подобными заявлениями они в столь непростые времена наносят удар по имиджу организации, которую представляют. И это в то время, когда человечество нуждается в солидарности», – добавил он.

Minval.az