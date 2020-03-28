Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении 2,2 триллиона долларов для поддержки экономики США на фоне коронавируса. Об этом он сообщил в твиттере.

Программа помощи предполагает, что каждый взрослый американец с доходом менее 99 тысяч долларов получит до 1200 долларов, а на каждого ребенка выделят по 500 долларов.

Также власти направят 117 миллиардов долларов на помощь больницам и 500 миллиардов на поддержку компаний, пострадавших от ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Принятая программа поддержки стала крупнейшей в истории США. До подписания Трампом она была одобрена Конгрессом.

Minval.az