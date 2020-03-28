«Ощутив жар, я тут же обратился в скорую помощь».

Об этом в интервью AzTV заявил экс-начальник полиции Физулинского района, участник Карабахской войны Буньяд Мамедов.

72-летний Б.Мамедов помещен в отделение особо опасных инфекций одной из клиник.

«Нужно соблюдать законы, чтобы не заразиться. 20 лет я участвовал в военных действиях. А теперь мне приходится противостоять короновирусу, и эти противостояния в чем-то схожи. Нужно всерьез отнестись к проблеме и беречь свое здоровье», – передает слова Мамедова Репорт.

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