Как грустно шутят многие, пандемия COVID-19, кроме всего прочего, еще и напомнила всем нам: человечество слишком поспешно уверовало, будто бы эпидемии, менявшие ход истории, ушли в прошлое. Пока что борьба с вирусом в самом разгаре, но карантинные меры в ответ на COVID-19 уже привели к сильнейшим политическим потрясениям во многих странах. Уже прошел — по видеосвязи — экстренный саммит G20, где обсуждали борьбу с коронавирусом и преодоление экономических последствий «коронавирусного» кризиса.

Тем более нет ясности с последствиями политическими. Ожидает ли мир «медицинская реформа», получит ли мировая система здравоохранения больший «запас прочности», будет ли создана новая система реагирования на такие эпидемии — все эти вопросы пока что без ответа. Но зато уже налицо попытки сделать на коронавирусной эпидемии свой «гешефт». Москва солидарно с Ираном, Венесуэлой и т.д. уже потребовала отменить санкции на фоне коронавируса. Вот уж вправду: все сразу, полностью и немедленно, и с предсказуемым «нулевым» результатом.

Совсем не так, как планировалось, оборачивается и шумная акция с оказанием помощи Италии. Подтекст понятен: в правящей коалиции в Италии состоит партия «Пять звезд», которая выступала за отмену наложенных на РФ санкций. В РосСМИ — обилие пиара и откровенных фейков в стиле «Италия разочарована в ЕС и благодарит Россию». Выход Италии из НАТО после «облома» с Турцией, правда, не обещают. Но о том, что США направили в Италию передвижной госпиталь, Германия принимает на лечение в свои клиники тяжелобольных итальянцев, ЕС согласовывает план финансовой помощи — ни слова. Наконец, громкий скандал запалила итальянская La Stampa: 80% российской помощи оказалось бесполезной. Вопросы задают и в самой России: зачем надо было устраивать демонстративный пиар вокруг итальянцев, когда в самой России разгорается эпидемия COVID-19? И противостоять ей система здравоохранения, прежде всего в регионах, просто не готова? Просто «пиар»? Желание «ткнуть пальцем в глаз» американцев и европейцев одновременно? Эксперты, впрочем, уверены: вся эта «политика по случаю» вряд ли вызовет масштабные политические последствия. Другое дело — ответственность за «врачебные ошибки в политическом прочтении».

Мировое экспертное сообщество обсуждает сенсационную новость: Китаю, возможно, придется ответить за коронавирус в американском суде. Во всяком случае, две крупные юридические фирмы США — Lucas-Compton и Berman Law Group — уже обвинили китайское правительством в злостном и намеренном сокрытии проблемы COVID-19 на начальной стадии эпидемии. Это замалчивание, по их логике, и привело к огромным финансовым потерям. Сумма иска пока что подсчитывается, но эксперты предупреждают: речь может пойти о 6 триллионах долларов. И если иск будет удовлетворен, то имущество китайских предприятий, находящихся в США, может быть арестовано.

Более того, адвокатские фирмы начали работу над иском против Китая после того, как посол США в Лондоне Вуди Джонсон выступил с сенсационным заявлением: Китай создал угрозу миру, скрыв информацию о вспышке коронавируса и, таким образом, позволив ему распространиться за пределы коммунистической республики. «Сначала они пытались не допустить распространения новостей», – заявил посол Вуди Джонсон в статье в газете Times, добавив, что после этого Пекин избирательно делился критически важной информацией и создавал помехи для международных органов здравоохранения. После чего подвел итог: «Если бы Китай поступал правильно в правильное время, большинство его собственного населения и остальной мир, возможно, были бы избавлены от самых серьезных последствий этого заболевания». А теперь заявления посла, который априори не мог высказывать свое личное мнение, получают продолжение: виноват — ответь. Прежде всего в финансовом измерении.

Можно, конечно, привести тут глубокий экскурс в историю американо-китайских «торговых войн», порассуждать о том, что Вашингтон просто хочет «задавить» Китай, но не все так однолинейно. Конечно, в последние месяцы в прессе и социальных сетях было модно восхищаться тем, как Китай организовал жесткий карантин, в какие сроки возводились временные госпитали и т.д., и при этом не обращать внимания, как эти самые карантинные госпитали рушились вместе с пациентами, находившимися в них, а врачи-вирусологи из других стран приходили в ужас от их «внутренней» организации: в таких условиях велика опасность внутрибольничных инфекций. Однако знающие люди предупреждают: прежде всего, в возникновении эпидемии роковую роль сыграла вопиющая антисанитария на китайских рынках, прежде всего тех, где продают экзотическую живность, используемую в китайской кулинарии. Причем продают ее в живом виде, где в одной клетке вполне могут сидеть и летучие мыши, и панголины, и прочие «подозреваемые». Для того, чтобы вирус, а они в природе изменяются постоянно, «перескочил» с одного хозяина на другого, например, с летучей мыши или паноглина на человека — самое оно. И самое главное, в борьбе с эпидемиями куда большее значение, чем жесткость мер, имеет время, когда они введены. А вот власти КНР то ли не смогли, то ли не решились отреагировать вовремя — что, в общем-то, вполне в традициях такого рода режимов. А уже потом, после того, как коронавирус вырвался во внешний мир, начали демонстрировать жесткость и «пиарить» диктатуру. Так что обвинения против Китая не такие уж и беспочвенные. А удовлетворение иска по крайней мере в американских судах по меньшей мере не исключено.

Не менее серьезные обвинения в США озвучены в адрес Ирана. Госсекретарь США Майк Помпео заявил: «Первые случаи COVID-19 в не менее чем пяти странах были прямым результатом игнорирования иранским режимом здоровья всех людей». Кроме того, Помпео напомнил, что иранская авиакомпания Mahan Air в феврале совершила не менее 55 рейсов между Ираном и Китаем. Входит ли в число этих пяти стран и Азербайджан, в США не уточняют — по крайней мере официально. Не приводят и подробностей. Но в прессе еще раньше появились подробности «врачебных ошибок», допущенных властями ИРИ.

Самое удивительное, что известен даже «нулевой пациент» — иранский бизнесмен, который отправился в Китай, заразился там коронавирусом, а затем завез его в иранский религиозный центр — Кум. А уже отсюда вирус разнесли по всей стране — и по другим государствам — паломники. Причем власти ИРИ непозволительно долго не признавали сам факт эпидемии и еще не прекращали паломничество в Кум — под давлением местной «муллократии». И в результате эпидемия распространилась и в самом Иране, и на соседние страны.

Повторят ли в этих странах опыт США с «китайским» иском — вопрос по меньшей мере открытый. Особенно с учетом возможных политических рисков. Однако эпидемия COVID-19 вызвала слишком масштабные последствия, чтобы здесь разговоры об ответственности отдельных стран за «врачебные ошибки государственного уровня» закончились ничем.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az