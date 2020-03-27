По поручению министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) немецкие ученые проанализировали, как эпидемия коронавируса может распространяться в Германии. В рабочем документе МВД устанавливается, как нынешнее положение дел может повлиять на внутреннюю безопасность, какие возможны сценарии развития ситуации.

Как передает DW, об этом заявил в пятницу, 27 марта, официальный представитель министерства Стив Альтер (Steve Alter).

По информации журнала Der Spiegel, газеты Süddeutsche Zeitung, а также телеканалов NDR и WDR, в конфиденциальном документе под названием «Как взять под контроль COVID-19», эксперты рекомендуют поставить вирусу преграду по примеру Южной Кореи — в массовом порядке проводя тесты и последовательно изолируя инфицированных людей.

Исследователи смоделировали сценарий, по которому с 6 апреля проводятся по 50 тысяч тестов в день, с 13 апреля — по 100 тысяч, и в конце апреля — по 200 тысяч. От прежней методики по принципу «Проводим тесты, чтобы подтвердить ситуацию» следует отказаться в пользу принципа «Проводим тесты, чтобы предвидеть ситуацию». При этом самом позитивном сценарии ученые предполагают, что заражены в Германии будут около 1 миллиона человек, скончаются порядка 12 тысяч. Жесткие меры предосторожности должны соблюдаться два месяца, но и затем следует сохранять повышенную бдительность, потому что иммунитет от вируса приобретет только небольшая часть населения.

В худшем случае, если государство не предпримет достаточных мер, авторы исследования допускают, что уже в скором будущем будут заражены 70 процентов населения; при этом более 80 процентов людей, нуждающихся в интенсивном медицинском обслуживании, не смогут попасть в больницы, а число летальных исходов превысит 1 миллион.

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