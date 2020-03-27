ВВС Бельгии, входящие в состав воздушной полиции НАТО в регионе Балтийского моря, перехватили российский военный самолет, который якобы не соблюдал международные нормы безопасности.

Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в пятницу в Брюсселе.

«Самолеты бельгийских ВВС, входящие в состав воздушной полиции НАТО в регионе Балтийского моря, перехватили российский военный самолет, пролетевший вблизи воздушного пространства союзников в четверг (26 марта 2020 года), после того, как он не соблюдал международные нормы безопасности», — отмечается в нем.

В документе говорится, что это третий подобный инцидент «за последние дни по мере того, как вооруженные силы по всему Североатлантическому союзу помогают странам справиться с кризисом коронавируса». «Воздушная активность началась после того, как военно-морские силы НАТО заметили семь российских военных кораблей в Северном море. В то время как корабли русского флота обычно проходят через Ла-Манш на своем пути между Крайним Севером и Средиземным морем, в этом случае они оставались в Северном море в течение нескольких дней», — заявили в НАТО, добавив, что британский флот и другие военно-морские силы союзников следили за российскими кораблями до тех пор, пока они не покинули этот район.

В альянсе добавили, что «в эти выходные начинаются масштабные морские учения под руководством Великобритании у северо-западного побережья Шотландии». «В двухлетних совместных учениях Warrior также участвуют США, Германия, Дания, Норвегия и постоянная морская группа НАТО One. Учения будут проходить с субботы (28 марта 2020 года) по 10 апреля 2020 года», — заключили в НАТО.

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