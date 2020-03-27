В Иране, где употребление алкоголя строго запрещено законами шариата, около 300 человек погибли и более тысячи отравились после того, как приняли метанол для «лечения» и «профилактики» коронавируса, пишет Associated Press.

В стране в соцсетях распространяются фейки об эффективности лечения вируса алкоголем, основанные в частности на сообщении британского таблоида Daily Mail. В нем шла речь, что некий школьный учитель и другие «вылечились с помощью виски и меда».

Прием внутрь 10 мл приводит к тяжелому отравлению, 80-150 мл — к смерти. Токсический эффект развивается несколько часов.

Самая легкая форма отравления — головная боль, слабость, недомогание, озноб, тошнота и рвота. В организме метанол окисляется до формальдегида. По запаху и вкусу неотличим от этилового спирта. При отравлении метанолом антидот — этанол.

Отмечается, что на фоне спроса на алкоголь местные «самогонщики» продают крайне токсичный метанол.

По состоянию на 27 марта в Иране диагностировано почти 30 000 случаев заболевания, более 2200 смертей и 10 400 выздоровлений. Это самый зараженный регион на Ближнем Востоке. На Западе сомневаются в достоверности данных из Ирана и считают, что власти страны могут скрывать масштабы эпидемии.

Minval.az