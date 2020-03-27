Заразившийся коронавирусом писатель Борис Акунин рассказал в фейсбуке о течении болезни.

«У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит», — написал он.

Акунин заболел вместе с супругой, но та переболела COVID-19 в легкой форме.

Писатель переносил симптомы сложнее. У него поднималась температура до 39 градусов, ее приходилось сбивать.

«Знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием — в этом случае приедет «скорая». Проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное», — вспомнил он.

Minval.az