Авиакомпания AZAL обнародовала правила выполнения перелетов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.

Как сообщили в компании, правила следует безоговорочно соблюдать.

Правила для граждан Азербайджана, которым необходимо вылететь из Баку в Нахчыван, следующие:

— из Баку в Нахчыван могут вылететь только граждане Азербайджана, постоянно проживающие в Нахчыванской Автономной Республике;

— регулярные рейсы авиакомпании AZAL будут выполняться один раз в неделю, по четвергам. Время вылета из Баку — в 13:10;

— рейсы будут выполняться из второго терминала Международного аэропорта Гейдар Алиев. В здание аэровокзала будут пропускаться только пассажиры, на имя которых приобретен авиабилет. Другие лица, в том числе сопровождающие (провожающие/встречающие), в здание аэровокзала допускаться не будут;

— с целью предотвращения скопления людей офисы продаж авиабилетов AZAL в городе закрыты, билеты на рейс из Баку в Нахчыван можно будет приобрести на сайте авиакомпании AZAL (www.azal.az).

— авиабилеты, купленные в собственных офисах продаж авиакомпании, можно будет вернуть или обменять только по четвергам в кассах второго терминала Международного аэропорта Гейдар Алиев.

— по вопросам возврата/обмена авиабилетов, приобретенных на официальном сайте AZAL, просим обращаться в службу поддержки по электронной почте [email protected];

Правила для граждан Азербайджана, которым необходимо вылететь из Нахчывана в Баку:

— из Нахчывана в Баку могут вылететь только пассажиры, постоянно проживающие в Баку и других регионах страны. Время вылета из Нахчывана – в 15:30;

— вылет в Баку граждан Азербайджана постоянно проживающих в Нахчыванской Автономной Республики запрещен;

— вылет из Нахчывана в Баку иностранным гражданам запрещен;

— все прилетающие в Баку пассажиры в обязательном порядке помещаются на карантин.

AZAL вновь призывает граждан без острой необходимости не выходить из дома и не совершать авиаперелеты. Авиакомпания просит отнестись с пониманием к принимаемым мерам и быть сдержанными в нынешней чрезвычайной ситуации, с которой столкнулось большинство стран мира.

Minval.az