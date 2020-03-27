По мнению ученых, новый коронавирус — химера, который получился вследствие мутации двух вирусов. Об этом сообщил Science Alert.

Так, согласно приведенным данным, генетический анализ вызывающего болезнь вируса SARS-CoV-2 показал, что он относится к группе бета коронавирусов и приходится близким родственником SARS-CoV, который вызывает атипичную пневмонию и который происходит от вирусов летучих мышей подковоносов.

“Передаточным звеном между ними и людьми, скорее всего, был мелкий хищник гималайская цивета, чье мясо популярно в китайской кухне”, — предполагают ученые.

Ученые утверждают, что SARS-CoV-2 также возник в популяциях летучих мышей, которые представляют собой естественный резервуар различных коронавирусов.

“В их организмах инфекции размножаются, почти не вызывая симптомов. Возможно, это связано с тем, что иммунная система этих животных хорошо адаптирована к противодействию коронавирусам”, — говорится в исследовании.

Между тем, некоторые из ученых указывают и на других подозреваемых — панголинов. Так, геном коронавируса, характерного для яванского панголина, схож с SARS-CoV-2 на 90%. Это не такое большое сходство. Однако шиповидные белки, необходимые для проникновения в клетку, у этого вируса на 99% сходны с теми, что характерные для SARS-CoV-2.

“Шиповидный белок вируса RaTG13 совпадает с таковым у SARS-CoV-2 лишь на 77%. Это значит, что коронавирус панголина может проникнуть в человеческие клетки, а коронавирус летучей мыши – нет. Иными словами, это своеобразный гибрид между двумя вирусами”, — обосновывают свои выводы эксперты.

По словам ученых, процесс рекомбинации коронавирусов в природе уже известен, и он часто приводит к появлению гибридных вирусов, способных атаковать новый вид хозяев. Однако для этого два коронавируса должны встретиться в одном организме.

Эксперты склоняются к мысли, что появление нового коронавируса, как-то связано с выращиванием в неволе и употреблением в пищу диких животных в Китае.

Minval.az