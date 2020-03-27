Десять грудных детей, инфицированных коронавирусом, находятся на лечении в педиатрическом отделении клинической больницы «Сан-Маттео» города Павия в североитальянской области Ломбардия.

Согласно сообщению газеты La Provincia pavese, врачи оценивают состояние младенцев как удовлетворительное. По словам заведующего педиатрическим отделением профессора Джанлуиджи Марсельи, «ни в одном из этих случаев не была зафиксирована внутриутробная инфекция».

«Заражение детей всегда происходило вскоре после рождения через контакт с ближайшими родственниками, прежде всего, с инфицированной матерью», — пояснил врач.

Тесты на коронавирус грудным детям проводятся в Италии в исключительных случаях, прежде всего, когда заражение выявлено у матери.

По данным газеты, еще один грудной ребенок, недавно родившийся у семейной пары из Павии, в настоящее время помещен в отделение интенсивной терапии одной из больниц Милана. Врачи утверждают, что его состояние находится под контролем.

Minval.az