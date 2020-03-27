Цены на нефть и газ в 2020 году продолжат оставаться низкими, полагают в международном рейтинговом агентстве Moody’s.

По прогнозам агенства, убытки от пандемии коронавируса нового типа (Сovid-19) сохранятся и во втором квартале текущего года.

В Moody’s привлекли внимание к резкому падению спроса на нефть во всем мире, передает агентство «Анадолу».

Тот факт, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряд стран, не входящих в картель, не смогли договориться, привело к чрезмерной волатильности цен, подчеркивается в сообщении.

Ожидается, что цены на нефть в 2020 году продолжат оставаться низкими, однако нефтяной рынок сможет стабилизироваться по мере уменьшения предложений.

По прогнозу Moody’s , цена на нефть марки Brent в нынешнем году будет оставаться на уровне 35-40 долларов за баррель, а в следующем году вырастит от 45 до 50 долларов за баррель.

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