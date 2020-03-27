Власти Сингапура ужесточили меры наказания за нарушение правил, введенных для борьбы с коронавирусом.

Теперь людей, которые намеренно нарушают дистанцию, будут приговаривать к тюремному заключению. Находится с окружающими нельзя ближе, чем на метр, передает «Интерфакс».

Нарушителей правил могут отправить в тюрьму на срок до полугода и оштрафовать на сумму до 7 тыс. долларов.

Такие же наказания грозят руководству предприятий, которые не обеспечат рассадку посетителей на расстоянии как минимум один метр или не смогут гарантировать достаточные расстояния между посетителями, стоящими в очереди.

Также власти Сингапура объявили о закрытии баров и кинотеатров и отмене крупных мероприятий. Однако в стране полномасштабный карантин пока что не введен.

СМИ отмечают, что сейчас в Сингапуре выявлены 683 случая заболевания коронавирусом и два летальных исхода.

Minval.az