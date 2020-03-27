Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил лидеров европейских стран, что пандемия коронавируса может разрушить основы Евросоюза, если страны-участницы не проявят солидарность в преодолении подобного кризиса.

Об этом сообщает Рёйтерс со ссылкой на французского дипломата, знакомого с ситуацией.

Заявление Макрона прозвучало на селекторном совещании, которое провели лидеры 27 стран Евросоюза накануне.

«На карту поставлено выживание европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, — это смерть Шенгенского соглашения», — заявил президент Франции.

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