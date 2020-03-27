Страны ЕС выделили пять ключевых приоритетов по преодолению кризиса из-за пандемии коронавируса. Об этом договорились лидеры государств на встрече в формате телеконференции.

Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель.

«Мы решили работать ради достижения пяти конкретных приоритетов. Первый из них касается продолжения мер и координации усилий стран-членов, чтобы сдержать распространение вируса. Для этого необходимо усилить нашу систему здравоохранения», — заявил Мишель.

Приоритетом в текущей ситуации является ограничение «необязательных» путешествий с одновременным продолжением и обеспечением свободы перемещения товаров, что должно ликвидировать дефицит и защитить общий европейский рынок, утверждает дипломат.

Второй важный пункт — координация усилий на уровне как ЕС, так и национальных правительств для обеспечения необходимого количества медицинского оборудования, необходимого странам-членам в борьбе с вирусом.

При этом третьим приоритетом будет координация усилий с целью поддержки исследований для ускорения разработки вакцины против коронавируса.

«Мы продолжаем поиск решения этой проблемы. У нас сегодня также была видеоконференция с «Большой двадцаткой», мы обсуждали варианты совместных усилий в разработке и производстве вакцины, которая является необходимой как можно скорее», — отметил Шарль Мишель.

Четвертый пункт — решение экономических вопросов, поскольку кризис, ударивший по Европе и по миру, несет экономические и социальные последствия.

«Страны-члены мобилизовали ресурсы, чтобы оказать поддержку бизнесу, который был тяжело поражен мерами сдерживания болезни, имевшими разрушительный экономический эффект. Важно, что лидеры поддержали решения, принятые Еврокомиссией и министрами финансов относительно Пакта стабильности и роста, в частности, активации положения о его приостановлении, учитывая чрезвычайные обстоятельства, в которых оказались страны ЕС. Такой шаг предоставит им большую гибкость в системе государственных расходов», — подчеркнул Мишель.

Пятый приоритет — репатриация европейских граждан, которые сейчас находятся в третьих странах и хотят вернуться домой.

«Мы будем просить Еврогруппу продолжить интенсивную работу для разработки предложений, которые должны обеспечить нашу способность преодолеть этот экономический кризис. Мы также решили, что Еврокомиссия организует обсуждение между евроинститутами и обеспечит, чтобы Европейский инвестиционный банк и другие финансовые структуры могли заложить основу для выхода из кризиса, для мобилизации возможных ресурсов на ближайшую, среднюю и долгосрочную перспективу», — резюмировал глава Евросовета.

Minval.az