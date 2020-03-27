Принц Гарри и его жена Меган Маркл переехали из Канады в США.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Гарри и Меган прилетели в Лос-Анджелес частным рейсом перед закрытием границ между Канадой и США. Они планируют обосноваться в одном из районов города недалеко от Голливуда.

Источник отметил, что переезд не был спонтанным, а планировался заранее. «Они понимали, что Канада по разным причинам им не подходит», — сказал он.

Напомним, что 8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских.

При этом они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета,

став финансово независимыми, и перестанут представлять британскую корону с 31 марта.

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