Американский актер Марк Блум, известный многим благодаря фильмам «Свидание вслепую» и «Крокодил Данди», умер после заражения новым типом коронавируса.

Ему было 69 лет, передает Daily Mail.

Кроме того, он играл в таких сериалах, как «Моцарт в джунглях» и «Клан Сопрано».

О кончине Блума сообщила Нью-Йоркская театральная компания.

Minval.az