Ему было 69 лет, передает Daily Mail.
Кроме того, он играл в таких сериалах, как «Моцарт в джунглях» и «Клан Сопрано».
О кончине Блума сообщила Нью-Йоркская театральная компания.
Ему было 69 лет, передает Daily Mail.
Кроме того, он играл в таких сериалах, как «Моцарт в джунглях» и «Клан Сопрано».
О кончине Блума сообщила Нью-Йоркская театральная компания.
Дата: 2020/03/26 22:37
Раздел: Мир
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