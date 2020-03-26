Полиция Альбукерке, штат Нью-Мексико, арестовала американского бойца смешанного стиля (MMA) Джона Джонса, сообщает MMA Fighting.

32-летнего спортсмена задержали утром 26 марта. Боец обвинен в вождении в пьяном виде, небрежном использовании огнестрельного оружия, а также отсутствии страхового свидетельства на автомобиль. По словам представителей правоохранительных органов, офицеры услышали выстрелы, после чего обнаружили Джонса за рулем машины. При задержании боец отрицал, что стрелял из оружия. Они также заподозрили, что спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

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