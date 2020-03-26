С 16 по 21 марта в США количество заявок на пособие по безработице выросло с 282 000 до рекордных 3,28 млн из-за остановки предприятий и ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, пишет Bloomberg.

По данным Министерства труда США, такой стремительный рост обращений за пособиями превысил максимум в 695 000, который был зафиксирован в 1982 году. При этом экономисты прогнозируют рост безработицы до 4,4 млн человек.

«Это показывает серьезность спада и его скорость. У нас могут быть очень высокие показатели в течение следующих нескольких недель», — говорит глава отдела экономики США в Bank of America Мишель Мейер.

Отмечается, что количество безработных стремительно растет почти во всех шататах. Девять штатов сообщили об увеличении заявок на пособие по безработице за неделю как минимум на 100 000. Самый стремительный скачок произошел в Пенсильвании — 378 900, в Калифорнии количество заявок выросло на 129 200 до 186 800, в штате Нью-Йорк, где находится примерно половина всех известных случаев коронавируса в США, количество заявок выросло на 66 000 до 80 300. В Огайо — до 187 800, в Иллинойсе — до 114 700, во Флориде — до 74 000, Мичигане — до 129 300.

В Bloomberg предполагают, что это только начало, так как все больше штатов закрывают предприятия и уровень безработицы может вырасти на несколько процентных пунктов в ближайшие месяцы. Хотя только в феврале он достиг 50-летнего минимума в 3,5%, что соответствует 5,8 млн безработных американцев.

Внезапная остановка экономики страны плюс сокращение потребительских расходов дают основания экономистам прогнозировать самое существенное сокращение ВВП во втором квартале с 1947 года.

При этом законодатели США стремятся увеличить льготы для уволенных. В рамках пакета стимулов на $2 трлн, который еще должна утвердить Палата представителей, планируют увеличить и расширить страхование по безработице.

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