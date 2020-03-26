Первый в истории виртуальный саммит «Большой двадцатки», посвященный мерам по борьбе с коронавирусом, начался в четверг с выступления короля председательствующей в группе в этом году Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Саудовский король зачитывает свою речь, а лидеры других стран и международных организаций наблюдают за ним на экранах в своих кабинетах.

«Мы проводим нашу встречу, демонстрируя нашу ответственность как лидеров крупнейших экономик мира противостоять пандемии коронавируса, которая требует от нас принятия решительных мер на различных уровнях», — заявил Аль Сауд, открывая саммит.

Внеочередной саммит собрал не только лидеров стран G20, но и ряд других государств, представителей международных организаций и региональных объединений. В частности, к «двадцатке» присоединились Испания, Иордания, Сингапур и Швейцария. Вьетнам будет представлять страны АСЕАН, ЮАР — Африканский союз, ОАЭ — Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива, а Руанда — Новое партнерство в интересах развития Африки. Международные организации представлены профильными структурами в области здравоохранения (ВОЗ), экономики и социальной сферы (ВТО, Продовольственная и сельскохозяйственная организация, Международная организация труда, ОЭСР), финансов (группа Всемирного банка, Совет по финансовой стабильности, МВФ) и, конечно, ООН.

Темой экстренного саммита заявлены пандемия COVID-19 и ее влияние на глобальную экономику. Какие конкретно меры намерены обсудить лидеры G20, организаторы не называют, но речь может идти о «плане действий», составить который договорились в понедельник министры финансов и руководители ключевых международных экономических организаций. В преддверии саммита с письмом к участникам обратился генсек ООН Антониу Гутерреш. Для борьбы с коронавирусом и его последствиями он призвал лидеров G20 рассмотреть срочные стимулирующие меры и создать механизм реагирования под эгидой ВОЗ. Также он обратился с просьбой снять ограничения на трансграничную торговлю, чтобы не мешать доставке медоборудования и лекарств.

Minval.az