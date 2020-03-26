Между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом состоялся телефонный разговор.

Как сообщили АПА в Министерстве иностранных дел Турции во время телефонного разговора между министром и генеральным секретарем были обсуждены вопросы борьбы с новым видом коронавируса (COVİD-19).

Также были обсуждены мероприятия, которые предпримет НАТО в связи с этим вопросом, а также совместное заседание министров иностранных дел стран, входящих в блок НАТО, которое запланировано на 2-3 апреля.