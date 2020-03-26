В Азербайджане отмечено 29 фактов заражения коронавирусом (COVID-19), 1 человек скончался.

Согласно сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров, 12 марта у вернувшегося из Турции гражданина Азербайджана 1961 г.р. были диагностированы высокая температура и одышка. После госпитализации было установлено, что пациент страдает хроническим бронхитом. Взятые у гражданина анализы на наличие коронавируса оказались положительными.

Однако усилия врачей оказались тщетны. На данный момент члены семьи и лица, с которыми общался умерший пациент, находятся на карантине.

В то же время, подхватившие вирус 5 человек прошли лечение в больницах особого режима и выписаны.

На данный момент в больницах особого режима страны 104 инфицированных пациента находятся под контролем врачей. Состояние 5 из них тяжелое, 9 — средней тяжести, остальных — стабильное. Принимаются все необходимые меры для их лечения и скорейшего выздоровления.

За прошедший промежуток времени в Азербайджане для выявления случаев заражения вирусом COVİD — 19 было проведено более 20 000 тестов.

Факты передачи вируса были отмечены как среди прибывших в страну, так и находящихся в пределах государства людей. Кроме того, уже отмечены случаи инфицирования среди лиц, проживающих в различных регионах страны.

Minval.az