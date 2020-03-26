Житель города Камони, Руанда, нарушил введенный из-за вспышки коронавируса режим строгой самоизоляции и отправился на рыбалку, где его съел крокодил, сообщает New York Post.

В среду, 25 марта, мужчина, чье имя неизвестно, пошел на рыбалку на реку Нйабаронго. Там его убил и съел крокодил.

«Он был в числе нескольких людей, которые не соблюдают карантин, введенный, чтобы сдержать распространение вируса», — рассказала мэр города Элис Кайитеси.

В Руанде зафиксировано около 40 случаев заражения коронавирусом, погибших нет. Это высочайший показатель в регионе. Страна ввела режим строгой изоляции.

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