Продавщица креветок из Китая оказалась первым человеком, у кого было подтверждено заражение коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Уточняется, что женщина по фамилии Вэй продавала живые креветки на рынке «Хунань» в Ухане. 11 декабря 2019 года у нее по неизвестной причине поднялась температура и она обратилась в клинику. Продавщица рассказала, что обычно при недомогании шла в больницу, там ей делали укол, и на следующий день ее самочувствие улучшалось. Однако в тот раз не помогли даже два укола.

16 декабря Вэй обратилась в больницу «Сехэ» при Хуачжунском университете науки и технологии. Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань». Есть предположение, что именно этот рынок стал источником распространения инфекции. Однако специалистам пока не удалось выяснить, как и при каких обстоятельствах вирус смог передаться от животного-носителя к человеку.

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