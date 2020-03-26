МИД Швеции забирает домой дипломатов с семьями из стран со слабой системой здравоохранения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Expressen.

Министерство, оценив риски, составило список из 21 страны, в который в основном вошли страны Африки, но также Бангладеш, Пакистан, Афганистан и Украина. Однако посольства Швеции в этих странах не закроются полностью.

«Мы также должны учитывать, что некоторые наши сотрудники и, возможно, члены их семей могут относиться к группам риска, есть много разных аспектов», — заявили в ведомстве.

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