Сухопутные силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана начали учения по биологической обороне, сообщило агентство Фарс.

Учения будут проводиться в 3000 регионах страны и в 100 точках в столице страны Тегеране.

Сформировано 100 подразделений сухопутных войск КСИР, которые работают на 10 базах для дезинфекции по всей стране.

15 марта иранская армия также провела масштабные общенациональные учения с целью повысить готовность перед лицом биологической угрозы для страны на фоне распространения нового коронавируса COVID-19.

Minval.az