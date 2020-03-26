Большинство грузов (80%), которые Россия направила Италии в качестве помощи для борьбы с COVID-19, оказались «абсолютно бесполезны или малополезны», пишет газета La Stampa со ссылкой на источники.

После телефонного разговора Владимира Путина и итальянского премьер-министра Джузеппе Конте, состоявшегося 21 марта, Россия направила в Италию девять самолетов Ил-76 с гуманитарной помощью и около сотни военных специалистов в области борьбы с эпидемиями с мобильными комплексами дезинфекции и лабораториями.

По информации La Stampa, Россия, оказав Италии поддержку, преследует свои политические и дипломатические интересы, а Конте согласился принять ее, чтобы «укрепить личные отношения» с Москвой. Газета обращает внимание, что все российские специалисты — военные с высокими армейскими званиями, а не медики.

Посол России в Италии Сергей Разов в комментарии РИА Новости категорически отверг мнение о том, что Россия таким образом пытается пролоббировать снятие с себя европейских санкций. Он подчеркнул, что «оказанная Италии бескорыстная помощь — не предмет торга, оплаты счетов и тому подобного».

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