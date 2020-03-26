«Хотя в посольство Азербайджана в Турции еще не поступало информации о заражении наших граждан инфекцией COVID-19 в этой стране, с сожалением должен сказать, что были выявлены случаи заражения коронавирусом среди наших вернувшихся из Турции соотечественников», заявил Report посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим.

По его словам, с момента закрытия границы — с 15 марта — посольство Азербайджана в Турции, генконсульства нашей страны в Стамбуле и Карсе и соответствующие государственные органы координировали возвращение как по воздушному, так и по наземному транспорту некоторых наших граждан (более 2100 человек), желающих вернуться на родину: «Их поместили на 14-дневный карантин». Среди вернувшихся были выявлены зараженные COVID-19, лечение инфицированных продолжается под особым контролем».

Minval.az