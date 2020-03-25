Двое турецких военных погибли и двое получили ранения при обстреле со стороны членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

Как передает РИА Новости, об этом сообщило Министерство обороны Турции.

«В районе Хафтанин на севере Ирака в результате минометного обстрела со стороны членов сепаратистской террористической организации (РПК) погибли двое наших боевых товарища и еще двое были ранены. Цели террористов, обнаруженные в этом районе, были немедленно подвергнуты ответному интенсивному обстрелу с помощью наших средств огневой поддержки и были уничтожены», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

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