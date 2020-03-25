Лондонский суд решил не освобождать из-под ареста основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа из-за пандемии коронавируса, несмотря на просьбу защиты, передает Reuters.

Адвокат Ассанжа считает, что в тюрьме, в которой находится его клиент есть проблемы с инфекцией. «Когда мы пытались получить доступ в Белмарш, нам сказали, что 100 сотрудников больны и не работают из-за коронавируса», — рассказал адвокат.

Однако судья Ванесса Барайтсер заявила, что Ассанж якобы показал в прошлом, что готов пойти на все, чтобы избежать экстрадиции. Суд считает, что если освободить журналиста, то он не вернется на слушания по выдаче.

Стоит отметить, что Ассанж несколько минут присутствовал на слушаниях по видеосвязи.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.

В конце мая 2019 года власти США предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.

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