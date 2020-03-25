АПЛ первой сообщила, что вернется не раньше 30 апреля. На это есть причины: Великобритания в лидерах по темпу роста новых случаев и смертей от коронавируса.

Уже сейчас людям старше 70 рекомендуют не выходить из дома ближайшие 12 недель – необходимые продукты им доставляют волонтеры из организации Age UK. Среди них был и тренер Жозе Моуринью, пишет «Спорт сегодня».

Жозе помогал в Энфилде – только не на стадионе «Ливерпуля», а в самом северном районе Лондона, неподалеку от тренировочной базы «Тоттенхэма». Португалец вместе с другими волонтерами разносил пакеты с продуктами.

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