Прокуратура Стамбула предъявила заочное обвинение 20 гражданам Саудовской Аравии в причастности к убийству журналиста и обозревателя Джамаля Хашукджи в октябре 2018 года в Турции. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Как отмечается, 18 человек обвиняются в исполнении преступления, относительно них прокуратура ходатайствует о смертной казни.

Еще двое — советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани и экс-заместитель главы общей разведки Ахмед Асири — обвиняются в организации убийства. Для них прокуратура требует тюремное заключение по статье «Организация и умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью».

Дело передано в суд.

Minval.az