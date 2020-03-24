Президент США Дональд Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию на рынке. Об этом сообщает Politico.

Источники издания, близкие к Трампу, рассказали о звонке президента саудовскому королю Салману ибн Абдул Азизу. Американский лидер одобрил планы по увеличению добычи нефти, однако попросил, чтобы падение цен не повредило американским производителям. Он призвал сохранить цены на нефть жизнеспособными, чтобы бурильщики в США оставались при деле.

Ранее США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией. Американский министр энергетики Дэн Бруйетт подтвердил Bloomberg, что идею союза рассматривают в числе прочих вариантов стабилизации цен на сырье после падения.

Minval.az