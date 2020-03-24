Шведская экоактивистка Грета Тунберг подозревает, что могла заразиться коронавирусом после поездки по Европе.

Об этом сообщает New Scientist.

По словам активистки, симптомы появились также у ее отца Сванте. Они решили вместе изолироваться. Уточняется, что в турне они отправились до того, как были введены ограничения в связи с распространением коронавируса.

«Я приехала домой из Центральной Европы и сразу изолировала себя, потому что не хочу подвергать кого-либо риску», — рассказала Тунберг, добавив, что у ее отца симптомы проявляются гораздо сильнее.

Minval.az