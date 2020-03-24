Главный экономист и директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен считает глобализацию основной «виновницей» распространения нового коронавируса, заявил РИА Новости.

Как заявил эксперт в беседе с РИА Новости, «глобализация — это основной источник быстрого распространения вируса, об этом говорит масштаб путешествий по миру».

Якобсен полагает, что из-за пандемии «мировая экономика погрузится в рецессию, а в некоторых странах и в депрессию».

«Вновь будет запущен бизнес-цикл, который был приостановлен мировым финансовым кризисом 2007—2008 годов. В целом экономика после кризиса станет сильнее, поскольку до него она работала в „проблемном режиме“, ведомым долгом, индивидуализмом и маржой», — заявил эксперт.

Напомним, что датский Saxo Bank известен своими «шокирующими предсказаниями», то есть прогнозами о маловероятных и недооцениваемых событиях, которые могут нанести серьезный удар по финансовым рынкам.

В начале декабря прошлого года банк выдал очередные «шокирующие» пророчества, в которых, тем не менее, пандемия коронавируса не предвиделась.

Minval.az