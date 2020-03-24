Олимпийская спортивная конфедерация Германии выступает за перенос летних Игр в Токио на 2021 год, заявил ее председатель Альфонс Хёрманн.

«Проверка возможности переноса Олимпиады — это правильный и, в свете нынешней ситуации в здравоохранении, давно необходимый шаг МОК. В то же время мы хотели бы ясности, что Игры совершенно точно не могут состояться в запланированный срок и что рассматриваются другие возможные альтернативы», — говорится в заявлении Хёрманна, опубликованном на сайте конфедерации во вторник, передает «Интерфакс».

По его словам, немецкие атлеты находятся в очень сложной ситуации: они практически не могут тренироваться. Кроме того, все указывает на то, что игры будут отменены.

«Поскольку, по прогнозам экспертов, и дата осенью не является стопроцентной альтернативой, мы предпочли бы перенос по меньшей мере на следующий год. Этот вопрос в ближайшие дни мы будем обсуждать с нашими спортсменами, чтобы узнать их мнение», — указал Хёрманн.

Ранее сообщалось, что национальные олимпийские комитеты Австралии и Канады приняли решение не посылать свои сборные на ОИ-2020 в Токио. Олимпийский комитет России заявил, что ожидает окончательного решения МОК.

Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ признал, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, возможно, придется отложить, если они не смогут состояться в «полном объеме».

Как сообщали японские СМИ, 24 марта Абэ планирует провести телемост с главой МОК Томасом Бахом. К разговору присоединятся глава оргкомитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори и губернатор Токио Юрико Коикэ. Токио планирует попросить МОК как можно быстрее принять решение о том, как следует проводить Игры в условиях пандемии коронавируса.

Minval.az