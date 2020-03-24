Вирусологи из немецкого Института Роберта Коха определили, в каком возрасте в среднем наступает смертность от коронавируса.

По данным ученых, это преклонный возраст — 82 года.

Глава учреждения Лотар Вилер также сообщил, что заражаются в среднем в 45 лет.

Медики не раз предупреждали, что вирус, вызывающий атипичную пневмонию COVID-19, представляет особую угрозу для пожилых, а также для тех, чей иммунитет ослаблен серьезными болезнями. Вирус также больше атакует мужчин, нежели женщин, передает «Росбалт».

Ранее сегодня Институт Коха сообщил, что в Германии коронавирусом заразились уже почти 27 тыс. 500 человек. При этом летальных исходов на такое количество заболевших мало — 114.

Minval.az