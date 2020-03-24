Ученые из Университета Мэриленда объяснили, почему опасно беременеть во время карантина. Специалисты провели исследование и опубликовали шокирующие результаты своих трудов в научном журнале Nature Communication.

По версии экспертов, виной всему уникальная способность организма будущего отца через семенную жидкость передавать его текущее состояние плоду. Так, например, в случае, когда родитель испытывает сильный стресс из-за угрозы заражения неизвестным заболеванием, состав его спермы сильно меняется, что губительно сказывается на развитии мозга будущего ребенка.

«Из-за воздействия гормонов стресса во внеклеточных везикулах изменяется состав белка и РНК. В ходе эксперимента на мышах мы оплодотворили нормальные яйцеклетки спермой, которая созревала в контакте с подвергшимися влиянию стресса везикулами. У получившихся в результате мышат отмечались значительные изменения в раннем развитии головного мозга, и даже во взрослом возрасте эти мыши значительно отличались от контрольных», — поясняет автор труда, директор Центра эпигенетических исследований в области здоровья детей и развития мозга при Университете Мэриленда Трейси Бэйл.

Чтобы доказать, что подобный механизм работает и в случае с человеком, эксперты тщательно изучили полученные от студентов Пенсильванского университета образцы спермы. Как выяснилось, состав семенной жидкости тех молодых людей, которые постоянно испытывали стресс, также сильно отличался от контрольных образцов.

«Мы пока не знаем, как отразятся на здоровье будущих поколений изменения семенной жидкости, вызванные хроническим стрессом отцов. Но опасаемся, что это может повысит частоту психологических расстройств у рожденных, после пандемии детей», — заключили специалисты.

Во избежание каких-либо непредсказуемых последствий, ученые предостерегают будущих родителей от зачатия в период карантина. Однако если влюбленные не хотят отказываться от затеи, то, по мнению экспертов, следует серьезно отнестись к своему психическому и физическому здоровью.

Minval.az