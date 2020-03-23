Медицинские работники старше 65 лет продолжат выполнять свои должностные обязанности, заявил на брифинге в связи с ситуацией по распространению коронавируса заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

По его словам, для предотвращения распространения коронавируса в первую очередь следует соблюдать правила личной гигиены, меры по социальной изоляции.

«Считаю, что граждане должны соблюдать соответствующие правила. Случаи заражения наблюдаются уже и внутри страны», — передает его слова Тренд.

В свою очередь помощник президента — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев также заявил, что коронавирус в настоящее время имеет тенденцию к распространению внутри страны.

«До сих пор Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относила Азербайджан к тем странам, где коронавирус носил импортируемый характер. Однако, текущая тенденция свидетельствует, что вирус имеет тенденцию к распространению внутри страны», — сказал Гаджиев (цитата по «Интерфаксу»).

Minval.az