Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в текущем году из-за коронавируса рецессию в мировой экономике, такую же или даже более серьезную, чем была в период финансового кризиса 2008 года, говорится в ремарках главы МВФ Кристалины Георгиевой по итогам телефонной конференции с министрами финансов стран «большой двадцатки» (G20).

Но в 2021 году фонд ожидает, что рост мирового ВВП восстановится.

«Во-первых, перспективы глобального роста: для 2020 года он отрицательный — рецессия, по крайней мере, такая же серьезная, как во время мирового финансового кризиса или хуже. Но мы ожидаем восстановления в 2021 году», — передает ее слова РИА Новости.

«Мы готовы использовать всю нашу кредитную емкость в 1 триллион долларов США», — говорится в ремарках главы фонда.

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