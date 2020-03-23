Итальянский ученый Гвидо Сильвестри, который работает в госпитале и лабаратории, сообщил о летальности COVID-19. Специалист отметил, что несмотря на высокую смертность от вируса в Италии, его летальность оценивается в 2%, а это значит, что 98 % инфицированных людей выздоровят и приобретут иммунитет. Об этом ученый написал на своей странице в Facebook, сообщает РБК.

«В то время, когда смертность драматически растет, как и в Италии, так и в других странах, то важно помнить, что на основе общих имеющихся данных, летальность этого вируса оценивается, 2%, а это значит, что 98% инфицированных людей выздоравливают», — сообщил Сильвестри.

Медик напомнил, что больше всего страдают от болезни люди, которым больше 60 лет с хроническими заболеваниями.

«Хочу напомнить, что все данные в нашем наличии, о смерти пациентов от коронавируса, подтверждают, что в подавляющем большинстве случаев, больше всего страдают пациенты в возрастной категории больше 60 лет, имеющие важные сопутствующие хронические заболевания (диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца и т.д. )», — отметил ученый.

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