Решение администрации американского президента Дональда Трампа сократить сепаратистскому режиму, созданному Арменией на захваченных землях Азербайджана обусловлено как активностью азербайджанского лобби, так и общим стремлением Вашингтона уменьшить финансовое содействие иностранным государствам. Такое мнение политолог Сурен Саркисян высказал «Спутнику».

По мнению Саркисяна, что касается конкретно сепаратистского режима в Карабахе, то речь здесь идет о программе разминирования, которую осуществляла в Карабахе одна из организаций, получавшая финансировании от американцев. В связи с этим возникают вопросы, почему решено свернуть эту программу, и почему именно на этом этапе.

«Нужно особо отметить активную работу азербайджанских лоббистов в Вашингтоне. Именно Совет национальной безопасности решил, что эта программа не будет продолжена», — отметил политолог.

Саркисян с сожалением отметил тот факт, что активные усилия армянского лобби и письмо 70 конгрессменов не возымели своего действия в этом вопросе.

«Решение обусловлено усилиями азербайджанцев и общим стремлением администрации Трампа сократить объемы внешней помощи. Баку для Вашингтона стал приоритетом, и не случайно, что в 2018-2019 годах США выделили Азербайджану военную помощь в размере около 800 миллионов долларов», — сказал Саркисян.

Помимо этого, по словам политолога, в Армении ранее прозвучали заявления о том, что после «бархатной революции» Вашингтон оказал «нулевую помощь» Еревану. Подобные заявления, с точки зрения Саркисяна, помешали армянским лоббистам провести более эффективные переговоры с администрацией Трампа.

Вместе с тем, по словам политолога, разговоры о сокращении помощи начались еще тогда, когда Армения стала оказывать помощь Сирии, что также повлияло на исход этого вопроса.

Minval.az