Регулирующие органы Евросоюза открыли доступ к европейским стандартам на некоторые виды медицинских изделий и индивидуальных средств защиты всем предприятиям, которые готовы начать их производство, пишет Интерфакс со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Эрика Мамера.

— Это поможет компаниям из стран ЕС и третьих стран, желающих производить соответствующие изделия, быстрее начать производство и легче размещать продукцию на внутреннем рынке ЕС, обеспечивая при этом высокую степень безопасности, — сказал Э. Мамер.

Европейский комитет по стандартизации (CEN) и Европейский комитет по электротехнической стандартизации (CENELEC) согласились на такую исключительную меру «по настоятельной просьбе Еврокомиссии» и контексте борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Обычно стандарты ЕС должны приобретаться и использоваться по правилам защиты интеллектуальной собственности, поскольку авторские права на них принадлежат организациям, которые их разработали.

Соглашение, достигнутое в пятницу, вступило в силу немедленно. Оно предусматривает бесплатное предоставление 11 стандартов, разработанных CEN, и, возможно, еще трех, разработанных совместно с ISO. Речь идет о фильтрующих масках, медицинских перчатках и защитной одежде.

Предоставление бесплатного доступа к европейским стандартам поможет компаниям ЕС и третьих стран, которые переконвертируют свои производственные линии, быстро начать производство важнейших средств борьбы с пандемией коронавируса, отмечается в коммюнике ЕК.

Комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон написал в субботу в своем Twitter, что «многие компании уже демонстрируют ответственность и солидарность, переводя свое производства на помощь борьбе с коронавирусом». В их числе Euratex, ZARA, H&M, Petit Bateau, Louis Vuitton, Pernod-Ricard, многочисленные малые и средние предприятия и стартапы во многих отраслях и по всему ЕС.

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