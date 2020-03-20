В Италии за последние сутки зарегистрировано 627 смертей зараженных коронавирусом, сообщает Reuters.

Общее число смертей от вируса в стране перевалило за 4 тысячи, обогнав по этому показателю Китай. Это скачок более чем на 18 процентов — самый большой в абсолютных числах с начала эпидемии в Италии. Большинство смертей — более 2,5 тысячи человек — приходится на Ломбардию, регион на севере страны.

Также известно, что выросло и число зафиксированных случаев заражения — сейчас в Италии их насчитывается более 47 тысяч. Полностью выздоровели 5,1 тысячи человек, 2,6 тысячи находятся на интенсивной терапии.

Minval.az