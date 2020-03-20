Экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза рассказал отметил борьбу руководства Азербайджана с коронавирусом и предложил реализовать эту модель в Украине.

На своей странице в Facebook он написал:

«Каждый день я привожу примеры, как реагирует руководство той или иной страны на эпидемию коронавируса. И сегодня расскажу о том, что делается в Азербайджане. Это то, что можно копировать и реализовывать в Украине. Я совершенно не идеализирую руководство Азербайджана, но я вижу системность в их работе и стратегию.

В Азербайджане создан специальный Фонди и утвержден порядок формирования и использования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом. Прописано все куда пойдут средства.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении социальной защиты медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVİD-19). К месячной (тарифной) зарплате работников государственных медицинских учреждений за работу в условиях, связанных с новой коронавирусной инфекцией (COVİD-19) начислена срочная надбавка в ее 3-5-кратном размере.

Кроме того Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении Кабинету министров миллиард манатов (более 588,2 млн долларов США) на борьбу с последствиями коронавируса. Деньги выделяются отраслям и субъектам, предположительно пострадавшим от пандемии — юридическим и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность.

В Азербайджане в настоящее время действуют временные ограничения на функционирование ресторанов, кафе, баров.

Организованы тесты на коронавирус на дому. Бесплатно.

В связи с быстрым распространением коронавируса в мире и его появлением в соседних странах, в Азербайджане развернуты спецлаборатории по борьбе с COVID-19. Кроме того, развернуты ​​мобильные лаборатории, которые в случае каких-либо подозрений на вирус могут быстро выехать в любую часть Азербайджана и провести экстренное обследование.

Кроме того, в рамках переориентирования бизнеса в Азербайджане открываются предприятия по производству медицинских масок. Делается это при поддержке государства.

А еще на днях Азербайджан, улучшив свою позицию на 16 пунктов, занял 44 место в рейтинге «Фонда наследия» США (The Heritage Foundation) по «Индексу экономической свободы». Украина на 147 месте. Между Гамбией, Аргентиной и Микронезией. Это тоже часть государственной политики и возможность наполнять бюджет, чтоб тратить затем деньги на борьбу с коронавирусом.

Есть еще целый комплекс мер, который в ближайшие дни будет утвержден и начнет реализоваться. От налоговых каникул до спецобеспечения учителям на переиод эпидемии коронавируса. Все это показывает системный подход к решению проблемы. Правда с видосиками там беда. Их нет. Но азербайджанцев это мало беспокоит. Они просто готовятся к выживанию и государство готово им его обеспечить. И этому надо учиться нашей власти.

И еще один маленький пример компенсаторных механизмов. Сотрудники чешских предприятий, оставшиеся без работы на время карантина, получат 80% заработной платы. Об этом по итогам экстренного заседания кризисного штаба Чехии заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш. Думаете у Чехии много лишних денег? Нет, все объясняется проще. Чешское правительство не только вводит карантин, но и создает условия для выживания граждан в условиях этого самого карантина.

Сейчас главная задача государства не только организовать карантин и обеспечить медицинскую помощь всем инфицированным коронавирусом гражданам, но и обеспечить выживание украинцев в этой ситуации, а так же разработать комплексную стратегию. В случае, если не могут сами, то пусть подключают экспертов и тех, кто понимает, что надо делать. Единственное, что наша власть предлагает — это карантин и самоизоляция. Но это лишь часть всего, что надо делать. Важная, но лишь часть. А я пока вижу, что ни стратегии, ни тактики по противодействию надвигающейся катастрофе у руководства Украины нет. И это очень плохо. Плохо для всех нас».

Minval.az