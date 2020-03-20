Моральные и нравственные качества разных народов проверяются — и проявляются — в разных ситуациях. В своем поздравлении по поводу Новруз байрамы президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул: сегодня, на фоне всех трудностей, связанных с эпидемией коронавируса, «представителям старшего поколения должно уделяться особое внимание. К пожилым людям в азербайджанском обществе всегда проявляется большое уважение», и особо отметил, что «это – один из основных устоев нашего общества. Наши традиции, национальные ценности, уважение и внимание к представителям старшего поколения – наша национальная особенность, и мы должны беречь эти ценности и дальше».

Несколькими днями ранее первый вице-президент Азербайджана Мехрибан ханум Алиева призвала «беречь своих старших» и напомнила: «Мы, азербайджанцы, всегда с особой заботой и уважением относились к старшему поколению, трепетно их оберегали. Уверена, в нынешней ситуации мы будем еще внимательнее».

Это не просто слова. Я, представительница поколения «кому за…», каждый день убеждаюсь, как добросердечно и уважительно у нас в Азербайджане относятся к старшим. Как помогают открыть тяжеловатые двери, подняться или спуститься по ступенькам, как, увидев у тебя в руках пакет с булочками, купленными в ближайшей кондитерской, с искренней заботой спрашивают: «Ханум, помочь донести? Не тяжело?»

И тем большим шоком, пусть и с приставкой «евро-«, для меня — и, уверена, не только для меня! — оказались новости из Италии. Где в медицинских инстанциях прямо заявили: тех больных коронавирусом, кто старше 70 лет, не будут размещать в реанимационных палатах и подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких. Спасать будут тех, кто помоложе.

Начистоту говоря, когда врач, у которого в распоряжении один аппарат ИВЛ, вынужден решать, кого спасать — того, кому 80 или кому 20, выбор, наверное, понятен и очевиден: спасать надо молодых. И не приведи Всевышний оказаться на месте этого врача и брать на себя ответственность решать, кому жить, а кому нет.

Только вот то, что происходит сегодня в богатой, благополучной, «староевропейской» Италии, где последняя война закончилась в 1945 году, где нет беженцев и нет оккупации — это не просто «оборотная сторона медицины». Это провал социальной политики властей. У итальянской системы здравоохранения оказался слишком маленький «запас прочности». И представляю, каково сегодня моим сверстникам в Италии, где власти страны — нет, не рядовые врачи, а власти! — просто и цинично сказали им: вы никому не нужны. Умирайте молча. Это не отдельно взятые врачи, у которых действительно нет достаточного количества реанимационных коек и аппаратов ИВЛ, а чиновники где-то в высоких римских кабинетах затыкают жизнями стариков бреши в собственной работе. Реакция на эпидемию — это «форс-мажор» для рядовых врачей, но прежде всего это проверка работы органов власти, которые должны вовремя скоординировать, позаботиться, организовать, наконец, купить…И вот тут насчет «купить».

Накануне Фонд Гейдара Алиева уже закупил и доставил в Азербайджан большую партию специальных «профессиональных» защитных масок, дезинфицирующих жидкостей, спецодежды для врачей, перчаток, защитных очков. Как заявил в своем обращении президент Ильхам Алиев, закуплены и доставлены в Азербайджан четыре современные лаборатории — теперь их в нашей стране десять. На борьбу с коронавирусом дополнительно выделяются солидные деньги. В разы повышается зарплата врачей…Это и есть настоящая забота о народе — о молодых и старых, больных и здоровых. И да, это еще и уверенность, что тебя не бросят. И не скажут: извини, на тебя нет ресурсов.

Потому что это Азербайджан.

Дильбер Ахундзаде, специально для Minval.az

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