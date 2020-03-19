Коронавирус стал основной темой новостной повестки во всем мире, но в русскоязычном сегменте интернета он заодно подменил собой все остальные поводы для создания городских легенд. Не первый день в социальных сетях (в основном, в WhatsApp) муссируется информация о том, что российские города с зафиксированными случаями заражения COVID-19, будут обеззаражены с помощью военных вертолетов. В Москве слухи стали появляться 17 марта. В распространявшихся сообщениях со ссылкой на некую воинскую часть говорилось о том, что с военных летательных аппаратов планируется распыление лекарств для дезинфекции. Жителям города советовали с 23.00 до 05.00 не выходить на улицу и закрыть окна и балконы, пишет российская «Новая газета».

Эти слухи сразу опровергли в оперативном штабе по контролю и мониторингу распространения коронавируса. «В соцсетях появились посты о том, что ночью по Москве вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции. Информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении. Источник в войсках радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации на вопрос «Новой» о том, имеют ли эти слухи какие-то основания, ответил, что обеззараживание территорий с вертолетов невозможно.

«Если Чернобыль сумели победить, то и это сумеем, но все будет зависеть от огромного количества денег и времени, которые надо потратить на обработку Москвы. Нужен будет год работы при мобилизации всех существующих войсковых частей химической и биологической защиты в России. Но это означает, что Москву надо мыть, квартал за кварталом, здание за зданием.

Распыление с вертолетов какого-то лекарственного препарата невозможно, потому что не существует такой практики в принципе — ни в мире, ни в России», — сообщил он.

Также высокопоставленный источник в Министерстве обороны, присутствовавший на одном из последних совещаний у министра обороны Сергея Шойгу, рассказал, что войска химической защиты готовы к обеззараживанию всех воинских объектов в России, однако от властей никаких просьб по дезинфекции не поступало и никаких планов у самих военных по обеззараживанию гражданских объектов не имеется.

Александра Архипова — антрополог, фольклорист и кандидат филологических наук — в разговоре с «Новой» отмечает, что подобные слухи становятся так популярны во время катастроф и эпидемий.

«Важным фактором [для возникновения таких слухов] является недоверие к властным институтам и сила слабых связей (слабые связи — это наша записная книжка, это те, к кому мы обращаемся в трудную годину или с вопросом, какие сериалы выбрать). То есть гражданин не верит медицине как институту, а верит знакомому врачу. Доверие к институтам падает последние несколько лет довольно регулярно, а сила слабых связей растет. Что это значит на практике? Если кто-то думает, что власти будут предпринимать какие-то действия, потенциально враждебные человеку, то это никого не удивит. И все бросаются пересылать сообщения друг другу — никто не позаботится о нас, кроме нас самих. Основой слуха является важная вещь, остающаяся неизменной — есть опасность для людей, о которой не говорят, и мы должны сами себя защищать», — говорит Архипова.

Недоверие к официальным структурам заставляет людей убеждать других, что необходимо распространять эту информацию и дальше, добавляет Архипова. «Поэтому такие фейки/слухи имеют специальное обрамление:

сообщает некий безличный институт: «Фото с МВД прислали», — так начинались рассылки в ватсапе о наркожвачках у школ в 2016 году;

«инфа от знакомой, 100% верная»: это так называемая friend-of-friend communication. Тут мы опираемся на силу слабых связей;

сейчас в результате реальной паники работает третий тип, я называю его «гибридом»: ссылка на знакомого, такого же, как я, но который находится внутри властного института. Этот тип самый популярный.

В этот раз, в фейке про вертолеты, тоже появился гибрид — ссылка на то, что знакомая, жена военного из воинской части рассказала. Вот он, инсайдер в стане врага. Страна, выросшая на 17 мгновений весны, верит только Штирлицу», — иронизирует Архипова.

Одновременно с Москвой подобные слухи распространялись в Тюмени и Иркутске. Оперативный штаб Тюмени по контролю над распространением коронавируса и Министерство здравоохранения Иркутской области опровергли эту информацию.

В Грузии сообщения об обеззараживании территорий с помощью военных вертолетов появились еще раньше — 11 марта. Распространявшиеся в Тбилиси посты были точно такого же содержания: с 23.00 до 05.00 должна была начаться дезинфекция, местным жителям советовали закрыть окна и балконы и не выходить из домов. Мэрия Тбилиси также оперативно опровергла эту информацию. Оправдываться пришлось даже властям Таджикистана, жители которого тоже напуганы мифическими вертолетами едва ли не больше, чем самим коронавирусом.

Добавим от себя, что аналогичные слухи распространились в Азербайджане. Утверждалось, будто с 23:00 до 05:00 вертолеты (или самолеты!) будут опрыскивать Баку с воздуха в целях дезинфекции. В Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана заявили, что данная информация ложная и не соответствует действительности, в Баку подобных мероприятий не планируется.

Minval.az