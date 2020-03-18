Мировые нефтехранилища в течение нескольких месяцев могут переполниться из-за падения спроса на нефть вследствие коронавируса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times.

Трейдеры прогнозируют, что спрос на нефть может начать падать рекордно быстрыми темпами, так как промышленно развитые страны находятся в изоляции, а крупные города, такие как Лондон и Нью-Йорк, принимают решительные меры в попытке замедлить распространение вируса.

Между тем, для тех, кто сдает в аренду нефтехранилища или скупает дешевую нефть, чтобы продать ее позже с прибылью, ситуация на рынке «является подарком», пишет FT.

Трейдеры, такие как Gunvor, прогнозируют, что спрос на нефть может упасть по меньшей мере на 5 млн б/с (5% мирового спроса) в апреле, когда закончится действие соглашения ОПЕК+.

В то же время ценовая война между Россией и Саудовской Аравией только увеличит избыток предложения нефти на рынке. Ожидается, что поставки нефти из Саудовской Аравии вырастут примерно на четверть, в то время как Россия и ОАЭ наращивают объемы производства на фоне борьбы за долю на рынке. В общей сложности это может привести к профициту предложения, как минимум, в 8 млн б/с.

По мере замедления экономики многие трейдеры начинают говорить о том, что эти показатели могут резко возрасти. Консалтинговая Eurasia Group посчитала, что мировой спрос на нефть может упасть на четверть или 25 млн б/с весной. Уже сейчас владельцы береговых нефтебаз обращаются к трейдерам в поиске нефтехранилищ.

По расчетам трейдеров, заполняемость наземных нефтехранилищ в настоящее время уже составляет 61%, и менее чем за полгода они могут исчерпать свою вместимость. При этом не все резервуары доступны для всех участников рынка, и не все сорта нефти могут храниться в любых резервуарах.

В Vitol отмечают, что в таком случае трейдеры будут вынуждены перейти на более дорогой вариант хранения нефти — на танкерах в море. По информации газеты, Glencore зафрахтовала один из крупнейших в мире нефтяных танкеров, который способен хранить 3 млн баррелей (обычные супертанкеры вмещают около 2 млн баррелей). Однако тут трейдеры могут столкнуться с еще одной проблемой: решительность Саудовской Аравии залить рынок нефтью привела к резкому росту стоимости фрахта танкеров.

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